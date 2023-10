Caso scommesse, Abodi svela: «Ecco cosa mi dice la gente»

Caso scommesse, Andrea Abodi ha commentato l’inchiesta scoppiata negli ultimi giorni svelando cosa pensa la gente

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato al convegno dei Giovani industriali a Capri della vicenda scommesse.

PAROLE – «La gente mi dice: mi sento tradita e delusa. Cosa dire? Ci sono dei comportamenti individuali e di questo che bisogna parlare ci saranno dei processi dei giudici sportivi e penali. Noi possiamo esprimere dei giudizi di fondo senza personalizzare. Ma dopo ci dobbiamo porre il problema dal punto di vista sociale, senza ipocrisia. Ho il timore che cercheremo di trovare come al solito, in maniera tutta italiana un responsabile ma qui dobbiamo rimboccarci le maniche e tutti insieme affrontare il disagio. un calciatore, un uomo di sport come un artista è un riferimento. Richiesta dimissioni Gravina da parte della Lega? Non conosco le ragioni. Più che alle dimissioni di qualcuno penso alle attività che possono evitare queste cose».