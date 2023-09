Caso Dia Salernitana: l’ex obiettivo del Milan resta in Francia dopo l’infortunio. Ecco gli ultimi dettagli della vicenda legata all’attaccante

Continua il caso Dia Salernitana. L’ex obiettivo di mercato del Milan, ha rimediato un infortunio in nazionale: una lesione del muscolo retto femorale che lo ha costretto a lasciare il ritiro del Senegal e a saltare gli impegni con Ruanda e Algeria. Dia, tuttavia, non è rientrato immediatamente in Italia: come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha fatto tappa in Francia per far fronte, come sostenuto, a ‘problemi personali-familiari’ che hanno generato dubbi nell’ambiente della Salernitana.

Ora è attesa sia per le visite mediche che serviranno per determinare l’entità del problema e i tempi di recupero sia per l’incontro con Iervolino. Un confronto per fare chiarezza e tornare alla normalità, ma anche per capire quali siano gli scenari per il futuro. Difficile ipotizzare un divorzio immediato per la chiusura di mercati appetibili (resta aperto ancora per pochi giorni quello in Qatar, ma non si registrano particolari abboccamenti), non è da escludere però che l’addio sia solo rimandato a gennaio