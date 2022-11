Casini sulla rateizzazione: «Una squadra non può andare a comprare calciatori senza cederne altri…». Le parole del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini ha parlato in conferenza stampa al termine dell’Assemblea odierna. Ecco le parole del presidente della Lega Serie A:

«Se c’è una squadra che ha chiesto la rateizzazione degli adempimenti fiscali, poi nel calciomercato invernale non può andare a comprare calciatori senza cederne altri. Ne ho parlato anche al Ministro Abodi che l’obiettivo, condiviso dai club è che non si possa utilizzare questi vantaggi fiscali per fare mercato di giocatori senza poi cederne».