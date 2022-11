Casini: «Il problema dei giovani in Italia non c’è solo nel calcio»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato del problema dei giovani in Italia, nel calcio e non solo

In occasione del Next Gen Day, Lorenzo Casini ha dichiarato:

«La resistenza nel lanciare giovani in Italia mi sento di dire che non sia un problema del calcio o dello sport, ma culturale, studiato anche da sociologi. Per il calcio, investire sui giovani va fatto sempre: le seconde squadre sono una modalità, che aiutano anche le nazionali».