Pellegatti: «Dovevamo allungare e invece è successo il contrario»

Carlo Pellegatti si è espresso cosi dopo il pareggio del Milan contro il Bologna:

«Sono confuso, esco con l’amaro in bocca da questo week-end. 33 tiri verso la porta sono tanti, ma le parte di Skorupski non sono state molte. Riusciremo mai a vincere una partita con un gol a metà primo tempo e uno a metà secondo tempo? Facciamo fatica a segnare, soprattutto con gli attaccanti, gli ultimi due gol sono stati di Kalulu e Bennacer, non è un caso. Ci aspettavamo di allungare in questo week-end e invece è successo il contrario. Ora speriamo di vincere a Torino».