Ex Milan – Ancelotti ct del Brasile? Ecco il Piano B

Ex Milan – Ancelotti ct del Brasile? Ecco la situazione e le scelte della federcalcio brasiliano per la panchina più ambita al mondo

Il piano A della federcalcio brasiliana per il prossimo ct è Carlo Ancelotti e come annunciato dal presidente, Ednaldo Rodrigues, si attenderà la risposta dell’ex tecnico rossonero fino al 25 maggio.

Nel caso la trattativa con il tecnico del Real Madrid non andasse in porto, verrebbe scelto, ed è questo il piano B di Rodrigues, uno tra Fernando Diniz, che ha appena vinto il campionato carioca con il Fluminense e ha degli estimatori in federazione, e i due portoghesi Abel Ferreira (Plameiras) e Jorge Jesùs (Fenerbahce).