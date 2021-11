Ancelotti su Shevchenko: «Ha grande carattere, sfida importante per lui»

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato dell’arrivo sulla panchina del Genoa di Shevchenko, suo ex calciatore al Milan

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è stato probabilmente il grande mentore di Andriy Shevchenko ai tempi del Milan. Ora l’ucraino siede sulla panchina del Genoa e il tecnico dei Blancos, in una intervista a Il Secolo XIX, ha parlato di questa esperienza ligure per il suo ex calciatore.

SHEVA-GENOA – «Non mi ha sorpreso, perché Andriy ha grande carattere. Per lui quella di Genova è una sfida importante, vedo che ci sta mettendo grande entusiasmo e gli auguro di arrivare in alto, se lo merita».

GENOA-MILAN – «Sarà una partita speciale per Sheva, so quanto sia legato al Milan e quanto ancora sia amato e rispettato dai tifosi rossoneri. Però sono anche sicuro che non si farà condizionare dai sentimenti e che cercherà di ottenere la sua prima vittoria alla guida del Genoa».