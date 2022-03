Caressa: «Non ho ancora capito come abbia fatto Giroud a giocare con quel taglio»

Fabio Caressa ha elogiato l’atteggiamento di Olivier Giroud contro il Napoli: l’attaccante ha stretto i denti

Intervenuto sul proprio canale Yotube, Fabio Caressa ha parlato in questi termini di Olivier Giroud:

«Giroud mi è piaciuto sia per il fatto che ha segnato, sia perchè è costante in queste settimane sia perchè giocare con quel taglio non è facile. Non pensavo potesse restare in campo ma invece ha stretto i denti. Il Milan non si affida più a Ibrahimovic ma ognuno può essere importante e Giroud lo è stato».