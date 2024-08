Caressa GASA il Milan: «È la mia FAVORITA per lo Scudetto e vi spiego perché». Il motivo riguarda anche Fonseca!

Fabio Caressa ha indicato il Milan come sua favorita per lo Scudetto. Queste le dichiarazioni a Sky Calcio Club

PAROLE – «Per me la favorita per lo Scudetto è il Milan. Prima di tutto hanno trattato troppo male Fonseca e lui vorrà dimostrare che non è vero. Quando si parla male di una persona e poi scopri che il leader del tuo spogliatoio è una brava persona come Fonseca gli vuoi ancora più bene».