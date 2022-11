Caressa: «Il protocollo VAR va rivisto»

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha analizzato l’utilizzo del VAR: il protocollo va assolutamente rivisto

Intervistato da Strettoweb.com, Fabio Caressa ha parlato così del VAR:

«Non si torna più indietro, è evidente, ma ogni tanto si confonde un po’ il suo utilizzo, ha però limitato tantissimo gli errori anche se qualcosa rimane, un po’ per errori degli arbitri e un po’ per immagini magari non sufficienti e scelte male. Credo che la discussione generale vada fatta sul protocollo del VAR che può essere allargato anche ad altri episodi».