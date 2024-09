Caressa CELEBRA il campione del Milan: «Grande partita, è un TRASCINATORE decisivo per la lotta SCUDETTO». Il commento

Caressa al Club di Sky Sport ha commentato la prestazione offerta da Morata contro il Lecce. Queste le parole sull’attaccante e campione del Milan.

IL COMMENTO – «Morata ha disputato una grande partita col Milan. E’ un trascinatore anche al di là della segnatura, per la sua importanza anche tattica. Avere un attaccante è decisivo per lottare per lo scudetto».