Cardinale atteso allo Stadio Olimpico per Roma Milan? Le ULTIME

Cardinale atteso allo Stadio Olimpico per Roma Milan? Cosa dice la sua agenda: tutte le novità e gli aggiornamenti

Giovedì sera il Milan si presenterà allo stadio Olimpico di Roma per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Un match cruciale per la stagione dei rossoneri e a cui potrebbe assistere dal vivo anche Cardinale.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il proprietario di RedBird è stato a San Siro per l’andata e ci ritornerà per il derby, ma non è da escludere anche che si presenti all’Olimpico per il match contro i giallorossi.