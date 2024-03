Cardinale plasma il Milan 2024/25: ecco il primo cambiamento

Cardinale inizia a plasmare il Milan 2024/25: ecco il primo dei cambiamenti evocati dal numero uno di RedBird

Nonostante manchino ancora tre mesi alla fine della stagione, in casa rossonera si riflette già sulle possibili mosse da effettuare nelle prossime settimane per iniziare a tastare il terreno per il Milan che verrà.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo dei cambiamenti evocati da Cardinale potrebbe riguardare la panchina. Tuttavia – è bene precisare – la dirigenza tirerà le somme sull’operato di Pioli soltanto a bocce ferme, quando si avrà chiaro soprattutto il percorso europeo dei rossoneri.