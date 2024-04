Cardinale atteso a Milano: non solo a San Siro per la Roma, TUTTI gli impegni in agenda

Cardinale atteso a Milano: non solo San Siro per la Roma, TUTTI gli impegni nell’agenda del patron rossonero

Gerry Cardinale è atteso a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Europa League ma non solo. Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sugli impegni in agenda del patron rossonero.

Stando a quanto si apprende Cardinale non vuole perdersi la prima manche del derby italiano, che è anche un derby di proprietà americane con i Friedkin. Ne approfitterà poi per fare il punto a Milano sui due dossier paralleli “ristrutturazione San Siro” e “nuovo impianto a San Donato“.