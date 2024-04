Cardinale a Milano: nuovo allenatore ma non solo. DUE TEMI all’ordine del giorno per il patron del Milan. Il programma per domani

Conferme sulla presenza di Gerry Cardinale domani a Milano. Il patron rossonero non sarà soltanto a San Siro per assistere a Milan Inter, ma lavorerà attivamente su due temi caldi per il club come il nuovo allenatore ed il nuovo stadio.

Stando a quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto su X, infatti, il proprietario dei rossoneri, oltre a discutere internamente sul tema del nuovo allenatore, incontrerà in mattinata il sindaco di Milano, Beppe Sala.