Cardinale è a Milano: in mattinata incontrerà Furlani e Ibra. TUTTI i dettagli

Cardinale è a Milano: in mattinata incontrerà Furlani e Ibrahimovic per parlare del nuovo allenatore. TUTTI i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla giornata di Cardinale. Prima di assistere al derby di questa sera tra Milan e Inter, il proprietario di Red Bird incontrerà Furlani e Ibrahimovic.

Sul tavolo ovviamente la questione relativa al nuovo allenatore: come noto, il Diavolo da giovedì sera ha maturato l’idea di cambiare tecnico in vista dell’estate per aprire un nuovo ciclo. Da questo incontro si inizieranno ad avere più chiare le idee su come e su chi muoversi.