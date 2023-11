Cardinale torna a Milano: sarà a San Siro per questa sfida. E con Ibra… Le ultimisisme sul numero uno di RedBird

Dopo aver assistito a Milan-PSG, Gerry Cardinale è pronto a tornare a San Siro anche in occasione della prossima sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, gara decisiva per le sorti europee del Milan.

Non è ancora ufficiale (sebbene molto probabile), così come non è ancora ufficiale il ritorno di Ibrahimovic. E chissà che questa non possa essere l’occasione giusta per l’annuncio e le foto di rito. Lo riporta Tuttosport.