Cardinale Milan, raggiunto il RECORD di FATTURATO: ora vuole VINCERE con “intelligenza”. Gli obiettivi per il futuro del club

Cardinale vuole far tornare il Milan a vincere trofei, ma con “intelligenza“, aumentando i ricavi. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport sottolineando come il bilancio chiuso il 30 giugno abbia segnato il record di fatturato (457 milioni) ottenuto grazie alla cessione di Tonali, ma senza i proventi degli ottavi di Champions League.

Il traguardo minimo di questa stagione è finire tra le prime 4 per continuare a giocare in Europa e incassare i soldi necessari per non allargare il gap. Cardinale lo sa e pe r questo ha dato le basi solide al Milan, puntando forte su Ibrahimovic, Furlani e Moncada in dirigenza, sul progetto Milan Futuro e sull’obiettivo dello stadio di proprietà.