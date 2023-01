Caravello: «Mercato di gennaio? Ci saranno poche spese»

Danilo Caravello, noto operatore di mercato, ha analizzato l’imminente mercato di gennaio: di seguito le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, Danilo Caravello ha parlato così del prossimo mercato di gennaio:

«Vedremo un mercato con prestiti e qualche scambio. Si muoveranno le squadre che sono in difficoltà, quelle che hanno necessità di intervenire per porre rimedio alla classifica. Ma non ci saranno molti soldi a disposizione, quindi escluderei spese pazze».