Capello: «Leao e Theo inventano, sono uno spettacolo. Il merito di Pioli…». Le dichiarazioni dell’ex tecnico del Milan

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport, anche di Milan.

Le sue parole: «È quello con i migliori solisti: Leao e Theo inventano, sono uno spettacolo. Il grande merito di Pioli è stato far giocare al massimo questi solisti e renderli squadra. Ma le distanze con gli altri aumentano. Guardiola può spendere 110 milioni per tenere in panchina Grealish che tra un anno, magari, capirà meglio cosa vuole da lui. Noi non possiamo».