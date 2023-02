Cantor (giornalista CBS): «Tifosi del Milan incredibili col Tottenham»

Nico Cantor, giornalista della CBS, ha elogiato l’atteggiamento dei tifosi del Milan nella sfida di Champions contro il Tottenham

«Il tifo è stato incredibile. E’ stata una dichiarazione d’amore, hanno mostrato il loro supporto nel giorno di San Valentino. Uno dei loro cori dice ‘Non ti ho tradito mai’. La fede rossonera è incredibile. In occasione del gol di Diaz, i tifosi hanno spinto lo spagnolo in porta. Come hanno spronato la squadra, è stato incredibile vederlo».