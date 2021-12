Cantamessa: «Donnarumma? Il presente è Maignan, sullo scudetto...»

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Leandro Cantamessa, dicendo la sua su Donnarumma e la Serie A

FESTE – «È un periodo divino per me tra il 26 e il 31, c’è un clima rilassato e c’è molto poco da fare».

LOTTA SCUDETTO – «Milan in testa al Napoli? Tanto lo vincerà l’Inter lo scudetto. Napoli e Milan pieni di assenze, possono avere anche una rosa molto ampia ma se mancano 3-4 titolari a partita si fa difficile».

DONNARUMMA – «Non so se si è pentito ma non ci interessa perché adesso il presente è Maignan che non ha fatto rimpiangere l’ex portiere del Milan. Non so se il procuratore faccia l’interesse totale del calciatore, ho i miei dubbi, non so cosa faccia Raiola dal momento in cui non lo conosco perfettamente»

CASO SALERNITANA – «Vorrei non rispondere, sono curioso di vedere come andrà a finire, nessuno si poteva aspettare che la situazione arrivasse fino a questo punto. La Salernitana sarà salvata solo per garantire un determinato sistema? Io spero che qualcuno farà una proposta entro il 31 Dicembre ma concludere il trasferimento in tre giorni è molto difficile»

KESSIE E BENNACER – «Sarebbe meglio che non partissero per la Coppa d’Africa però il lato bello è che se un giocatore viene convocato vuol dire che è di un certo valore»