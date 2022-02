Cannavaro: «Eliminare il Barcellona può dare la spinta scudetto al Napoli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex azzurro Fabio Cannavaro ha parlato in vista di Napoli-Barcellona

Fabio Cannavaro, ex calciatore del Napoli e campione del Mondo nel 2006, in una intervista a Il Messaggero ha parlato in vista del match tra gli azzurri e il Barcellona.

SCUDETTO – «Il Napoli ha tutto per vincere questa maratona: capitale umano, copione, entusiasmo e la passione del suo popolo. Eliminare il Barcellona può dare una spinta formidabile».