Cannavaro: «Il Milan è l’unico ad aver capito questo»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro, ex difensore, ha parlato così del Milan dopo le sfide contro il Napoli

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro, ex difensore, ha parlato così del Milan dopo le sfide contro il Napoli:

«Il Napoli ha sfiorato pure quella impresa. Purtroppo ci è arrivato con alcuni uomini chiave non in buone condizioni e negli episodi decisivi è stato sfortunato. E poi va detto che il Milan è l’unico ad aver capito come far male agli azzurri. Hanno tre uomini più Tonali fondamentali e Maignan, Theo e Leao stavano tutti benissimo»