Camarda titolare in Salisburgo Milan, Costacurta avverte: «È la grande scommessa e la grandissima sorpresa, può sostituire Gonçalo»

Camarda titolare in Salisburgo Milan è certamente il tema principale del match valido per la seconda giornata di Europa League. Ne ha parlato anche Costacurta

È una serata particolarmente importante per Francesco Camarda, scelto da Ruben Amorim per partire dal primo minuto nella sfida di Europa League contro il Salisburgo. Per l’attaccante classe 2008 si tratta della prima gara da titolare in una competizione europea con la maglia del Milan, un’occasione per mettere in mostra le proprie qualità dopo gli spazi limitati avuti finora.

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La scelta dell’allenatore portoghese ha attirato anche l’attenzione di Billy Costacurta, che dagli studi di Sky Sport ha parlato del giovane rossonero sottolineandone il potenziale e la possibilità di rappresentare un’alternativa importante a Gonçalo Ramos.

CAMARDA TITOLARE CONTRO IL SALISBURGO – «Non c’è dubbio che lui è la grande scommessa, ma anche la grandissima sorpresa. Non ha ancora avuto la possibilità di far vedere quanto è bravo. Spero che faccia bene, è un ragazzo che merita di giocare e che può sostituire Gonçalo».

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Le parole di Costacurta, pronunciate dagli studi di Sky Sport, accompagnano così una delle scelte più attese della formazione del Milan. Per Camarda il confronto con il Salisburgo rappresenta un’opportunità importante per conquistare spazio e fiducia all’interno del progetto di Amorim.