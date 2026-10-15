Salisburgo Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 2a giornata di Europa League in programma alle 18:45
Il Milan travolge il Salisburgo per 4-0 e conquista una vittoria convincente in Europa League, trascinato da uno straordinario Cisse, autore di una tripletta. I rossoneri indirizzano la partita già nel primo tempo, trovando il vantaggio al 15′ proprio con il giovane attaccante, bravo a sfruttare un preciso cross di Hutchinson. Al 31′ arriva il raddoppio: Bartesaghi viene servito in profondità e mette al centro un pallone che Cise trasforma nel 2-0.
Nella ripresa il copione non cambia e il Milan continua a rendersi pericoloso. Al 50′ Rabiot serve l’assist per il terzo gol personale di Cisse, che completa così una serata da protagonista assoluto. Al 66′ è Hutchinson a sfiorare il poker, ma il suo tentativo viene deviato in angolo dal portiere Zawieschitzky.
Il quarto gol arriva al 72′, quando Gonçalo Ramos approfitta di un errore della difesa austriaca e fissa il risultato sul definitivo 4-0. Una prestazione di grande concretezza per la formazione rossonera, che domina nel punteggio e ritrova il successo europeo grazie soprattutto alla serata indimenticabile di Cisse.
Salisburgo Milan: sintesi e moviola
Finisce qui tra Salisburgo e Milan!
90′ – Ci saranno 3 minuti di recupero.
72‘ – POKER DEL MILAN! Goncalo Ramos approfitta di un errore della difesa del Salisburgo e mette la firma sul quarto gol dei rossoneri!
66′ – Hutchinson sfiora il quarto gol! Lanciato in contropiede, l’esterno inglese sterza sul sinistro e va per il tiro che Zawieschitzky devia in calcio d’angolo!
50′ – TRIS DEL MILAN E DI CISSE! Tripletta a dir poco magica per Cisse che, su assist di Rabiot, mette in rete il terzo gol della sua serata1
Si ricomincia! Inizia il secondo tempo tra Salisburgo e Milan!
Finisce qui il primo tempo tra Salisburgo e Milan.
45′ – Ci sarà un solo minuto di recupero.
31′ – RADDOPPIO DEL MILAN! Ottima azione dei rossoneri che con un lancio lungo trovano Bartesaghi, il terzino rimette al centro e Cissé ribadisce il pallone in rete senza alcun problema! 2-0 e rossoneri che raddoppiano!
15′ – GOOOOOL DEL MILAN! Hutchinson trova Cissè con un cross perfetto e il giovane rossonero firma la rete del vantaggio!
8′ – Rabiot al volo di destro sul cross al centro di Bartesaghi da sinistra, palla fuori di poco!
1′ – Si parte! Inizia Salisburgo Milan
Salisburgo Milan 0-4, IL TABELLINO
15′ Cissè (MI), 31′ Cissè (MI), 50′ Cissè (MI), 72′ Goncalo Ramos (MI)
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky, Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrøm, Kitano, Baidoo; Tabakovic. Allenatore: Danny Röhl. A disposizione: Früchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Krätzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.