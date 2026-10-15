Formazioni ufficiali Salisburgo Milan: le scelte di Rohl e Ruben Amorim

Formazioni ufficiali Salisburgo Milan, sono state appena comunicate le decisioni dei due allenatori per la sfida di Europa League alla Red Bull Arena
Il Milan torna in campo in Europa League per la seconda giornata della League Phase. Dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il Benfica, la squadra di Rúben Amorim è chiamata a reagire nella trasferta contro il Salisburgo, reduce invece dal successo per 1-0 sul Levski Sofia firmato Tabaković.
Alla Red Bull Arena il tecnico portoghese cambia ancora formazione e sorprende soprattutto in attacco: Francesco Camarda parte titolare per la prima volta in stagione. Una scelta importante per il classe 2008, chiamato a guidare il reparto offensivo rossonero.
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Formazioni ufficiali Salisburgo Milan
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky, Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrøm, Kitano, Baidoo; Tabakovic. Allenatore: Danny Röhl. A disposizione: Früchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Krätzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara
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MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.