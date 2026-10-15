 Formazioni ufficiali Salisburgo Milan: le scelte di Rohl e Ruben Amorim
Home > News > Formazioni ufficiali Salisburgo Milan: le scelte di Rohl e Ruben Amorim
News

Formazioni ufficiali Salisburgo Milan: le scelte di Rohl e Ruben Amorim

Foto autore
Published 4 ore fa il 15 Ottobre 2026
By
Ruben Amorim, tecnico del Milan

Formazioni ufficiali Salisburgo Milan, sono state appena comunicate le decisioni dei due allenatori per la sfida di Europa League alla Red Bull Arena

Il Milan torna in campo in Europa League per la seconda giornata della League Phase. Dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il Benfica, la squadra di Rúben Amorim è chiamata a reagire nella trasferta contro il Salisburgo, reduce invece dal successo per 1-0 sul Levski Sofia firmato Tabaković.

Calcio News 24 sempre con te su Google

Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale.

Seguici Ora

Alla Red Bull Arena il tecnico portoghese cambia ancora formazione e sorprende soprattutto in attacco: Francesco Camarda parte titolare per la prima volta in stagione. Una scelta importante per il classe 2008, chiamato a guidare il reparto offensivo rossonero.

Salisburgo-Milan puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento

Formazioni ufficiali Salisburgo Milan

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky, Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrøm, Kitano, Baidoo; Tabakovic. Allenatore: Danny Röhl. A disposizione: Früchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Krätzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×