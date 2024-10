Camarda svela: «Ho passato la notte in bianco. I cori dei tifosi? Mi hanno dato molta fiducia»

Camarda svela come ha trascorso la notte dopo l’esordio in Champions League con la maglia del Milan. Le dichiarazioni

Camarda nell’intervista al canale Tik Tok del Milan ha svelato come ha trascorso la notte dopo l’esordio in Champions League contro il Brugge.

L’INGRESSO IN CAMPO – «Quando sono entrato in campo i tifosi mi hanno fatto sentire tutto il loro sostegno facendo i cori, è una cosa che ti da molta fiducia e tanta autostima. La sera non ho usato il telefono e la notte l’ho passata un po’ in bianco, sono sincero. Avevo ancora tanta adrenalina in corpo».

