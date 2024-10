Camarda: «Quando Fonseca mi ha chiamato ho sentito i brividi. Gol annullato? Ero deluso, ma farò meglio. I tifosi...»

Camarda ha raccontato al canale Tik Tok del Milan tutte le emozioni del suo esordio in Champions League contro il Brugge e non solo

Camarda ha parlato al canale Tik Tok del Milan il giorno dopo il suo esordio da record in Champions League avvenuto contro il Brugge.



LE EMOZIONI – «Essere convocato già con la prima squadra è comunque bellissimo, soprattutto in Champions. Diciamo che anche se non fossi entrato sarei stato comunque felice. Probabilmente il pensiero di entrare l’ho capito un pochino sul 2-1 nostro. Quando mi ha chiamato il mister ho sentito un po’ i brividi. Ero emozionato, molto contento, molto gasato. Il mister mi ha dato consigli tattici, mi ha dato consigli anche su come pensare in partita, stare tranquillo, giocare con coraggio».

IL GOL SEGNATO E POI ANNULLATO – «Al gol non ho capito più niente, è stata un’emozione che a parole non riesco a descrivere. Sono stato veramente felice quando mi hanno abbracciato i miei compagni. Però quando me l’hanno annullato c’è stata un po’ di delusione, un po’ di rammarico. Però penso che questa occasione sia rimasta, nel senso di continuare a fare meglio per poi segnare e far sì che poi rimanga sul tabellino».

LA REAZIONE DEI GENITORI – «Quando ho visto i miei genitori emozionati sono andato ad abbracciarli. Mi seguono dappertutto quindi questo esordio lo dedico anche a loro».

L’INGRESSO IN CAMPO – «Quando sono entrato in campo i tifosi mi hanno fatto sentire tutto il loro sostegno facendo i cori, è una cosa che ti da molta fiducia e tanta autostima. La sera non ho usato il telefono e la notte l’ho passata un po’ in bianco, sono sincero. Avevo ancora tanta adrenalina in corpo».