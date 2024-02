Camarda Milan, novità sul futuro: un’idea su tutte, ma attenzione al piano B

Camarda Milan, novità sul futuro del giovane attaccante rossonero: un’idea su tutte, ma attenzione al piano B

Calciomercato.com ha svelato obiettivi e strategie del Milan per quanto riguarda il futuro di Francesco Camarda, giovane attaccante che ha già avuto modo di confrontarsi con la prima squadra.

Due le strade per il classe 2008: un poso di rilievo nella nuova seconda squadra rossonera con vista e inserimento graduale in prima squadra. In alternativa occhio al mercato, con una possibile cessione in prestito da non scartare.