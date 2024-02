Camarda: «L’esordio a San Siro un sogno che avevo sin da bambino, sulle pressioni rispondo così» – VIDEO

L’attaccante del Milan, Francesco Camarda, ha risposto così ai complimenti ed ai consigli di Del Piero all’evento Adidas

Anche Francesco Camarda ha preso parola per replicare alle dichiarazioni di Del Piero nei suoi confronti, in occasione dell’evento per il lancio delle nuove Predator dell’Adidas. Le parole dell’attaccante del Milan.

COME MI SENTO? – «Non ci penso neanche a queste robe, anche perché penso che se vuoi fare il calciatore devi abituarti a certi tipi di persone e pressioni».

SULL’ESORDIO A SAN SIRO – «Era una roba che ho sognato sin da bambino. Mi è venuta la pelle d’oca. E’ stata una grande soddisfazione».