Calhanoglu torna sul Derby: «Perso per nostri errori»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter ed ex Milan, è tornato a parlare del Derby perso sabato contro i rossoneri

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bayern Monaco, Hakan Calhanoglu è tornato a parlare del Derby perso contro il Milan:

«Dobbiamo ripartire subito, non abbiamo giorni per rilassarci e pensare all’ultima partita. Abbiamo perso il derby per nostri errori, li abbiamo già analizzati e siamo ancora più motivati per domani. C’è la Champions, è un altro livello e dobbiamo essere subito pronti».