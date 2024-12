Calhanoglu: «L’Inter vuole vincere ancora lo scudetto. Avversari? Anche il Milan è pericoloso»

Calhanoglu considera il Milan un avversario pericoloso per la vittoria dello scudetto con l’Inter: le dichiarazioni del centrocampista

Calhanoglu ha citato anche il Milan tra le avversarie per la lotta scudetto. Queste le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter a Sky Sport dal Gran Galà del Calcio.

SCUDETTO E CHAMPIONS- «Sicuramente vogliamo sempre vincere e essere il più in alto possibile, ma non è facile. Ci proveremo sempre, siamo ancora tutti lì e vogliamo vincere ancora lo scudetto. In Champions stiamo andando bene e ci aspetta una grande partita, molto dura e difficile, col Lverkusen. Avversario scudetto? Napoli, Atalanta, Milan, Juventus sono tutte pericolose. Si sono rinforzati e lo sappiamo, ma noi guardiamo solo noi stessi».