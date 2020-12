Calhanoglu, mira da rivedere: è il giocatore con più tiri senza gol in Serie A

Hakan Calhanoglu ancora a caccia della prima rete in Serie A nonostante i tantissimi tentativi andati a vuoto

Nonostante sia uno dei giocatori chiave del Milan in fase offensiva, ad Hakan Calhanoglu manca ancora il primo gol in questa Serie A. Suona strano per uno come il turco, che invece in Europa League ne ha già messi a segno 5 tra preliminari e girone. Soprattutto perchè è uno dei giocatori che tira di più in questo campionato.

L’ex Leverkusen è al primo posto per tentativi verso la porta senza andare a segno in campionato, ben 29. Una speciale e poco nobile classifica in cui rientrano anche Rebic (3° con 11) e Kjaer (5° con 10).