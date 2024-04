Calhanoglu festeggia lo scudetto: l’ex Milan si vendica così sui social – FOTO

Calhanoglu festeggia lo scudetto: la vendetta dell’ex Milan sui social. La FOTO pubblicata dal centrocampista

Serata da incorniciare per l’ex Milan Calhanoglu che ha battuto la sua ex squadra conquistando lo Scudetto. Il centrocampista si è vendicato sul proprio profilo Instagram pubblicando una foto che lo ritrae davanti al Duomo con la coppa e delle cuffie che gli permettono di non sentire le tante critiche mosse dai tifosi presenti alle sue spalle. Una rappresentazione dei tifosi rossoneri che non si sono mai risparmiati nei suoi confronti.

MESSAGGIO – «Sempre calma, sempre paziente, sempre concentrata e ora premiata 🏆 Forza Inter».