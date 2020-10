Calhanoglu: «Guardate fuori dalla finestra, il cielo di Milano è rossonero»

Hakan Calhanoglu questa sera non ha segnato, ma è risultato ancora una volta decisivo. Ecco il suo post sui social

Hakan Calhanoglu questa sera non ha segnato, ma è risultato ancora una volta decisivo. In molti frangenti i rossoneri hanno affidato la palla a lui o a Zlatan Ibrahimovic per far risalire la squadra e rifiatare dagli attacchi nerazzurri.

Il turco, che nelle ultime settimane sta valutando il rinnovo con il Milan, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram ufficiale. Ecco il post direttamente dallo spogliatoio rossonero e il messaggio di Calha per i tifosi milanisti: «Guardate fuori dalla finestra, il cielo di Milano è rossonero».