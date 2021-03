Calendario Serie A, opportunità Milan ma a Verona non sarà facile

Calendario Serie A, occasione Milan ma a Verona non sarà facile, la squadra di Juric sta bene, intanto Juve-Lazio ed Inter-Atalanta

OCCASIONE- Di sicuro Verona non sarà una gita di piacere, la città è bellissima ma la squadra di Juric non perdona, ne sa qualcosa la Juventus, fermata recentemente sull1-1. Juve che domani affronterà la Lazio, mentre per l’Inter ci sarà l’Atalanta lunedì sera. Probabile che una delle due perda punti, il Milan invece dovrà farne tre per non dover mettere in discussione anche l’obiettivo Champions.

ATALANTA- Guardando avanti e non indietro, l’attenzione si concentra tutta sulla gara tra Inter e Atalanta, due forze della natura quest’anno, due attacchi formidabili che non faranno sconti e che aritmeticamente si toglieranno dei punti pesanti. Da qui, il futuro ed una gara in meno da giocare.