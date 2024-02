Calendario partite Milan, RETROSCENA Pioli: «Ci hanno chiesto questo contro Monza ed Empoli»

Calendario partite Milan, Stefano Pioli ha svelato un interessante retroscena nella conferenza stampa alla vigilia dell’Atalanta

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara tra Milan e Atalanta, Stefano Pioli ha parlato in questi termini del calendario dei rossoneri:

HA DETTO NO SUL GIOCARE LUNEDI’ DOPO L’EUROPA LEAGUE – «Non questa partita, mi era stato proposto di giocare lunedì col Monza. Ma siccome giocavamo due partite casalinghe, ho preferito avere un giorno in più per una partita decisiva per il passaggio dell’Europa League. Ci hanno proposto di giocare il lunedì contro l’Empoli, ma non pensavamo di giocare domenica alle 15. Per il calendario c’è un club che se ne occupa e parla con chi deve parlare».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-ATALANTA