Sacchi stuzzica: «Il Milan l’anno scorso ha comprato 14 giocatori, ma Pioli le voleva?». Le dichiarazioni dell’allenatore

L’ex allenatore del Milan Sacchi ha parlato dal palco della Milano Football Week: le dichiarazioni riportate da TMW.

PAROLE – «Sta accadendo una cosa che non è mai successa, c’è un gruppetto di strateghi. Prima eravamo tutti tattici, questo è un passo avanti. Il tattico è chi spera di sfruttare lo spazio avversario. Servono giocatori di qualità e devi giocare con più calciatori difensivi che d’attacco: per me devi attaccare e difendere in undici. Se non c’è coraggio, vuol dire che non c’è conoscenza. L’allenatore deve sapere cosa vuole fare e prendere giocatori adatti, se vuoi fare un film comico e non prendi dei comici sbagli. Il Milan l’anno scorso ha comprato 14-15 giocatori, ma Pioli lo voleva? Se si, è colpevole anche lui. Altrimenti no».