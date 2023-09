Caldara Milan, l’obiettivo dei rossoneri per il centrale: i dettagli

Mattia Caldara rappresenta un problema da risolvere per il Milan in ottica calciomercato: il centrale non ha trovato una sistemazione

Il Milan non ha ancora trovato una soluzione per il futuro di Mattia Caldara. Il centrale è rientrato dal prestito allo Spezia e rientra tra gli esuberi dei rossoneri per il calciomercato.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, l’obiettivo dei rossoneri è proprio quello di trovargli una nuova sistemazione a 6 mesi dalla scadenza del contratto.