De Sciglio Empoli, TUTTO FATTO: per l’ex Milan manca solo l’UFFICIALITA’! Tutti i DETTAGLI del trasferimento e sulla durata del contratto

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è fatta per il trasferimento dalla Juventus all’Empoli di Mattia De Sciglio, ex terzino del Milan.

Il club toscano ha raggiunto l’accordo con i bianconero per il calciatore che era in scadenza di contratto a giugno 2025 e che dunque lascia con un anno di anticipo. Contratto fino al 2025 con opzione per il 2026.