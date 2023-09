Sassuolo, UFFICIALE l’arrivo dell’ex Milan Castillejo! Il comunicato del club neroverde sullo spagnolo, arrivato in prestito

Il Sassuolo ha ufficializzato l’acquisto dell’ex attaccante rossonero Samu Castillejo, che torna in Italia. Il giocatore torna in Serie A, dopo aver svolto le visite mediche in Spagna

IL COMUNICATO – L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: