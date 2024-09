Calciomercato Milan, SVOLTA Zalewski! Ore CALDISSIME, ecco cosa sta SUCCEDENDO

Calciomercato Milan, svolta Zalewski! Ore caldissime per il laterale della Roma, vicino l’accordo con il Galatasaray. Tutti i dettagli

Come riferito da Alfredo Pedullà, sono ore caldissime per il futuro di Nicola Zalewski, esterno della Roma accostato anche al calciomercato Milan nel corso dell’estate:

PAROLE – «Oggi, come anticipato, doveva essere una giornata importante per Zalewski al Galatasaray. Incontro in corso per trovare tutti gli accordi con la Roma, Zalewski guadagnerebbe circa una cifra circa 6 volte superiore rispetto all’attuale ingaggio».