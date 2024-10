Calciomercato Milan, Viscogliosi svela: «Kalulu e non solo, che intreccio con la Juve. Vi spiego tutto»

Calciomercato Milan, Gianluca Viscogliosi, noto giornalista, ha svelato un clamoroso intreccio con la Juve: Kalulu e non solo

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Gianluca Viscogliosi, giornalista di Sportitalia, ha parlato così del calciomercato Milan:

Il futuro di Kalulu, invece, è già scritto? Si va verso il riscatto dal Milan?

«Sì, penso che debba essere riscattato. Con l’Inter ha avuto un passaggio a vuoto, ma è un giocatore polivalente, di fisico. Va un attimo inquadrato ancora nell’ottica della disciplina difensiva, viene da un anno in cui ha giocato poco se non nulla. Però sul riscatto dico 100% sì».

Nelle ultime settimane è circolato anche il nome di Tomori per la difesa della Juventus. Ha conferme a riguardo?

«No, su Tomori non ci sono conferme. La vedo poco percorribile, anche perché il Tomori dell’ultimo periodo non è un difensore e un giocatore da Juventus. Se dovesse tornare su un livello accettabile si potrebbe pure fare. Ma in questo momento il Milan, che è sommerso dagli insulti per la questione Kalulu, non penso che possa vendere, o eventualmente “svendere”, un altro giocatore che attualmente è centrale ad una diretta concorrente, una rivale storica».

Jovic è un nome che può tornare utile per la Juve a gennaio vista la sua situazione al Milan?

«Non ho conferme, credo che sia un giocatore che forse non può interessare alla Juve. È vero che un attaccante di rotazione ci può stare, ma per la filosofia di questa Juventus mi sembra un controsenso andare a prendere un giocatore come Jovic. Certo, se dovesse esserci l’esigenza può rientrare nella lista come vice Vlahovic. Però lo vedo come un controsenso rispetto ai piani generali».

