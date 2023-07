Ballo-Touré Milan: pressing del Bologna. La situazione e le ultime sulla trattativa per ottenere il si dell’esterno senegalese

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bologna ha individuato in Fodé Ballo-Touré del Milan il rinforzo giusto per la fascia sinistra, ed è in pressing sul calciatore per convincerlo ad accettare la destinazione.

Sono ore importanti dunque per la trattativa che potrebbe portare l’esterno franco-senegalese in Emilia.