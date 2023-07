Ballo-Touré Milan: la situazione sul futuro del terzino senegalese e i dettagli sulle trattative con Bologna e Fulham

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il Milan è al lavoro per cedere Fodé Ballo-Touré.

Il Fulham ha l’accordo con il club rossonero sulla cifra ma non con il calciatore, mentre il Bologna ha l’accordo con il calciatore e non con i rossoneri. Inoltre, il terzino senegalese vuole restare in Italia.