Musah Milan: il giocatore va in ritiro con il Valencia. La situazione e le ultime sul centrocampista seguito dai rossoneri

Il Milan continua a cercare l’ultimo colpo per il centrocampo e continua seguire con interesse Yunus Musah.

Nonostante il forte interessamento dei rossoneri, che vuole chiudere la trattativa per il giocatore nei prossimi giorni, lo statunitense andrà in ritiro in Svizzera con il proprio club.