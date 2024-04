Conte Milan: le pretendenti si riducono, il Napoli cambia obiettivo. La situazione sul futuro, ancora da definire, del tecnico salentino

In caso di addio di Stefano Pioli a fine stagione, il Milan può sperare ancora in Antonio Conte, il cui futuro in panchina resta ancora da definire.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli è tornato a pensare seriamente a Gian Piero Gasperini, con Pioli e Italiano come possibili alternative. Dunque, si riducono ulteriormente le pretendenti dell’allenatore salentino.