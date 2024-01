Matic Milan: l’ex Roma nel mirino di questa squadra. Il futuro del centrocampista

Matic Milan: un club francese punta l’ex Roma. Il futuro del centrocampista e le parole del tecnico del Lione

Pierre Sage, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa di Matic. Ecco le parole sul centrocampista ex Roma e obiettivo di mercato rossonero:

PAROLE – «Matic? È anche un nome che ricorre spesso, anche un po’ più spesso di quello di Benzema… È davvero un buon giocatore ma è difficile dire di più nella mia posizione. Sono qui per organizzare gli allenamenti e assicurarmi che la squadra giochi bene, non per scegliere i giocatori. Di questo si occupa la direzione sportiva, io rispetto le gerarchie».