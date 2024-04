Buongiorno Milan, derby di mercato con l’Inter: le NOVITA’ sul futuro del difensore del Torino. I dettagli

Alessandro Buongiorno sarà uno dei tormentoni estivi della prossima sessione e oltre ad essere finito nel mirino del calciomercato rossonero, il centrale del Torino è finito anche nel mirino dell’Inter.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la valutazione del difensore è di circa 40 milioni, ma il club nerazzurro potrebbe pensare ad un’operazione in stile Frattesi, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto, mettendo nel piatto anche delle contropartite per far abbassare il prezzo. I rossoneri, invece, pensano alla cessione di un big per arrivare a lui.